Іранський біженець, який надихнув Спілберга на фільм "Термінал", помер в аеропорту Парижа

В аеропорту в Парижі помер іранець Мехран Насері. Його історія лягла в основу фільму "Термінал" із Томом Генксом.

У пасажирському терміналі аеропорту Шарля де Голля (в Парижі) помер іранець Мехран Карімі Насері, який 18 років прожив у аеропорту в статусі біженця і став прототип головного героя фільму "Термінал" із Томом Генксом у головній ролі.

Про це пише BBC.

Насері народився 1945 року і походив з іранської провінції Хузестан. Він оселився в аеропорту в листопаді 1988 року після перельоту з Ірану до Лондону, Берліну та Амстердаму, намагаючись знайти свою матір. Його видворяли з усіх інших країн, куди він потрапляв, тому що він не міг надати належних документів.

В аеропорту "Шарля де Голля" навколо іранця утворилася неформальна мережа підтримки, яка забезпечувала його їжею та медичною допомогою, а також книгами та радіо. 1999 року він отримав статус біженця і право залишитися у Франції.

"Я не зовсім впевнений, що хочу робити, залишитися в Руассі (муніципалітет у Франції, — ред.) чи виїхати. У мене є документи, я можу залишитися тут. Думаю, треба уважно вивчити всі варіанти, перш ніж ухвалити рішення", — коментував чоловік здобуття права жити у Франції.

Незвичайна історія Карімі Насері привернула увагу голлівудського режисера Стівена Спілберга, який зняв 2004 року фільм "Термінал" із Томом Генксом і Кетрін Зета-Джонс. Генкс зіграв людину, яка потрапляє в пастку в аеропорту імені Джона Кеннеді в Нью-Йорку, коли його рідну країну охопила революція.

Повідомляється, що іранець отримав виплати за право використати його історію і на деякий час залишив аеропорт. Але витративши більшу частину коштів, Насері повернувся до аеропорту за кілька тижнів перед смертю.

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