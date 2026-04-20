Ірландія готує виплати українцям за повернення додому: що відомо

Ірландський уряд готує нову політику щодо українських біженців, яка передбачає поступове припинення державного житла та фінансові стимули для повернення додому.

За даними The Times, влада планує протягом року завершити контракти на проживання приблизно для 16 тисяч українців, які перебувають на повному державному забезпеченні.

Міністр з питань міграції Колм Брофі заявив, що уряд хоче відійти від практики довготривалого утримання біженців за кошти платників податків і наблизити політику до підходів інших країн ЄС.

Які виплати пропонують

Українцям можуть запропонувати «щедрий пакет» допомоги для повернення. Йдеться про суми, співставні з тими, які надавалися на початку війни:

до 2 500 євро на одну особу

до 10 000 євро на сім’ю

Ця ініціатива стане частиною нової політики повернення, яку готують до завершення дії тимчасового захисту ЄС у березні 2027 року.

Чому змінюють підхід

З початку повномасштабної війни Ірландія прийняла понад 125 тисяч українців.

Водночас держава витратила сотні мільйонів євро на їхню підтримку, зокрема:

понад 438 млн євро на виплати приймаючим сім’ям

щомісячні компенсації за проживання, які планують зменшити і зрештою скасувати

Серед причин змін:

зростання витрат бюджету

дефіцит житла для місцевих жителів

бажання повернути готелі до туристичного сектору

Загальна тенденція в Європі

Ірландія не єдина країна, яка переглядає підхід до українських біженців. У різних державах ЄС поступово скорочують пільги та посилюють вимоги, що пов’язано з фінансовим навантаженням і тривалим характером війни.

