Ірландія підтвердила участь у Самті миру - Зеленський розповів деталі

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ірландії Саймонсом Гаррісом. Останній підтвердив особисту участь у Саміті миру.

Про це Зеленський повідомив у Мережі.

"Нейтральна Ірландія – не означає байдужа до несправедливості та відновлення миру. Щойно у телефонній розмові Прем'єр-міністр Саймон Гарріс підтвердив особисту участь у Саміті миру. Я вдячний за гуманітарну та логістичну допомогу з боку Ірландії", - йдеться в повідомленні.

Також лідери обговорили перспективи співпраці в галузі розмінування.

"Домовилися доручити командам якнайшвидше почати роботу над двосторонньою безпековою угодою в межах Вільнюської декларації G7", - додав Зеленський.

Нагадаємо, слідом за Туреччиною, яка пропонувала посередництво для “мирних переговорів” між Україною та Росією, з такою ж ініціативою виступила Словаччина.

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