Ірландія планує скасувати обмеження на розгортання військ за кордоном

Цей законопроєкт буде розглянутий кабінетом міністрів Ірландії вже цього тижня.

Ірландія готується змінити законодавство, яке обмежує розгортання більше 12 військових за кордоном. Це частина ширшої стратегії уряду з посилення обороноздатності країни, що включає також закупівлю винищувачів.

Про це повідомляє The Guardian.

Уряд Ірландії розробив законопроєкт, що скасовує де-факто заборону на розгортання понад 12 військових за кордоном, оскільки країна робить значні кроки для зміцнення своїх обмежених і слабких збройних сил.

Законопроєкт передбачає зміну так званої системи "триразового блокування", що вимагає схвалення Дойла, уряду та ООН для розгортання військ більше ніж 12 солдатів. Цей законопроєкт буде розглянутий кабінетом міністрів Ірландії вже цього тижня.

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Такі зміни стали можливими після того, як міністр закордонних справ та оборони Саймон Гарріс заявив, що він переконаний у необхідності для Ірландії придбати флот винищувачів.

Крім того, нездатність Ірландії захищати свій повітряний простір є предметом розслідування у високому суді, яке має з'ясувати, чи дозволяє уряд Ірландії британським Королівським повітряним силам входити в ірландський повітряний простір для перехоплення в разі захоплення літака.

Заступник прем'єр-міністра Ірландії Саймон Гарріс заявив, що Ірландія повинна змінити підхід до розгортання своїх військ і не дозволяти Раді безпеки ООН накладати вето на участь у миротворчих місіях, адже Рада безпеки не авторизовувала такі місії з 2014 року.

Нагадаємо, уряд Ірландії розробляє пропозиції, щоб новоприбулим біженцям із України не надавати безкоштовне житло. Нове правило почне діяти від березня 2025 року.

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