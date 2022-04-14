Ірландія виступає за введення ембарго на російську нафту - очільник МЗС Ковені у Києві

Ірландія виступає за введення ембарго на російську нафту - очільник МЗС Ковені у Києві

За словами Ковені, його країна притримується думки максималістського підходу у відносинах з Росією.

Міністр закордонних справ і оборони Ірландії Саймон Ковені заявив, що його країна підтримує введення ембарго на російську нафту.

Про це очільник нідерландського МЗС повідомив під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитро Кулебою у четвер, 14 квітня.

"Я також хотів би відзначити, що моя країна поділяє думку про необхідність максималістського підходу у відносинах з Росією, зокрема, в питанні накладення санкцій на Росію, які повинні мати і стримувальний ефект. Ми також виступаємо за необхідність введення ембарго на торгівлю нафтою з Росією в рамках шостого пакета санкцій", - заявив міністр.

Напередодні, 13 квітня, український президент Володимир Зеленський вкотре закликав Європу внести російську нафту до санкційного пакету та повністю заблокувати банки РФ.

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