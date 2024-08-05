Росія веде шпигунську діяльність в Ірландії - поліція країни

Влада стурбована шпигунством в Ірландії, зокрема з боку Росії, яка підтримує екстремістські угруповання та створює недовіру до уряду.

Поліція Ірландії заявила, що Росія є однією з небагатьох країн, які активно намагаються вести шпигунську діяльність на території країни.

Про це пише RTÉ.

Помічник комісара Майкл МакЕлганн, відповідальний за державну безпеку, заявив, що вони особливо стурбовані державами, які займаються шпигунством в Ірландії. За його словами, Росія прагне підтримувати в країні екстремістські угруповання та створювати недовіру до уряду.

За його словами Росія не лише займається шпигунством, але й намагається викрасти державні та промислові секрети, підриваючи репутацію Ірландії. Поліція уважно стежить за підозрюваними у шпигунстві та тісно співпрацює з іншими європейськими розвідками, контролюючи в'їзд і виїзд підозрюваних шпигунів.

Він також зазначив, що Ірландія підтримує дипломатичні відносини з цими країнами, однак, пригадати події в Солсбері у Великобританії та російське вторгнення в Україну, багато хто здивується, якщо я скажу, що Росія є одним з цих держав».

Помічник комісара повідомив, що поліція також стежить за діяльністю Китаю в Ірландії. Він зазначив, що незважаючи на добрі відносини з Китаєм, ця країна є світовою наддержавою, і ЄС розглядає її як економічного конкурента та системного суперника на світовій арені. За його словами, Ірландія — одна з багатьох країн, чиї служби безпеки та розвідки цікавляться елементами зовнішньої політики Комуністичної партії Китаю, оскільки її світогляд дещо відрізняється від західного.

Нагадаємо, Федеральна розвідувальна служба Швейцарії вважає, що найбільша загроза шпигунства наразі походить від спецслужб Росії.

Читайте також: