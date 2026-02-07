Іронія долі: одна акула ледь не вбила чоловіка, а інша допомогла врятувати йому життя

Одна акула ледь не вбила британця, а інша допомогла врятувати його життя / © pexels.com

Відпустка мрії на Карибах ледь не закінчилася трагедією для британського туриста, який зіткнувся віч-на-віч із одним із найнебезпечніших хижаків океану.

66-річний британець Пітер Сміт, який під час відпочинку на острові Тобаго пережив напад бичачої акули, вперше розповів BBC про свою боротьбу за життя та дивовижний порятунок.

Інцидент стався в останній день відпустки, коли Пітер вирішив скупатися на мілководді. Раптово він відчув сильний удар і побачив триметрового хижака, який вчепився йому в ногу, змусивши туриста відчайдушно відбиватися кулаками.

Боротьба у воді та критичний стан

Потім акула ледь не відкусила чоловіку руку та серйозно поранила живіт. Але на допомогу Пітеру кинулися друзі, які витягнули його на берег, поки дружина з жахом спостерігала за глибокими ранами, крізь які було видно кістки. Ситуація була настільки критичною, що у місцевій лікарні закінчилися запаси крові для переливання, а лікарі навіть просили дозвіл на можливу ампутацію кінцівок.

На щастя постраждалого вдалося терміново евакуювати до Маямі, де він переніс десятки операцій. Чоловік втратив велику частину м’яких тканей стегна, має пошкоджені нерви на руці та вчиться ходити заново, але залишається безмежно вдячним медикам та друзям за збережені життя та кінцівки.

Іронія долі та життя без страху

Під час однієї з процедур лікарі повідомили пацієнту курйозну деталь: для відновлення поверхні рани перед пересадкою шкіри вони використали спеціальну мембрану, виготовлену саме зі шкіри акули. Пітер сміється з того, що тепер носить частинку хижака в собі, і, попри пережите, не тримає зла на природу.

Британець заявляє, що не збирається жити в страху і навіть готовий повернутися на Тобаго, щоб підтримати місцевий туризм, адже це був перший подібний випадок в історії острова. Експерти підтверджують, що акули вкрай рідко розглядають людей як здобич, і якби хижак справді хотів убити, шансів на порятунок не було б.

