Іскандери, Х-101, Кинджали: як РФ досі отримує західні деталі для комплектування ракет

Ракети, якими росіяни щодня б’ють по Україні, створені за допомогою технологій Заходу. Третьою в списку постачальників є Німеччина.

До Росії досі постачають західні компоненти для виготовлення ракет, зокрема із Німеччини.

Про це повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Зазначається, що компоненти з Німеччини були встановлені в крилатій ракеті Х-101 і в варіантах 9М728 і 9М729 крилатої ракети "Іскандер". Гіперзвукова ракета Х-47М2 "Кинджал" також, ймовірно, містить німецькі компоненти.

Згідно з українськими висновками, загалом 16 німецьких компаній надали матеріали та послуги для цієї зброї. Експорт здійснювався переважно через Китай, а також через Середню Азію, країни Закавказзя чи Туреччину.

МЗС ФРН у коментарі виданню запевнило, що повідомлення "від наших українських колег про використання санкційних компонентів у російських снарядах сприймаються дуже серйозно" і ця інформація перевіряється "дуже ретельно".

"Однак можливо, що ці компоненти були поставлені до війни і до того, як наші санкції набули чинності. Поставки всупереч санкціям будуть справою для прокурора", – передає видання слова німецького МЗС.

Загалом у російських ракетах найчастіше зустрічаються компоненти, вироблені:

у США – у 81% випадків,

Швейцарія – 8%,

Німеччина та Японія – по 3,5%.

Раніше голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів, що західні компанії, які є виробниками мікросхем, досі продовжують торгівлю з РФ через посередників.

Зокрема, РФ продовжує імпортувати деталі для дрона-вбивці "Ланцет", за допомогою якого полює на техніку ЗСУ, отриману від західних союзників.

Також секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що у збитих безпілотниках Shahed знайдено запчастини з країн-партнерів України.

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