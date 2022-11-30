"Ісламська держава" підтвердила загибель свого лідера і оголосила ім'я нового “халіфа”

Новий лідер терористів носить таке ж родове ім'я, як і його попередник — аль-Кураші.

Терористичне угруповання “Ісламська держава” (ІД) оголосило в середу, 30 листопада, про смерть свого лідера, іракця Абу аль-Хасана аль-Хашемі аль-Кураші, убитого “в бою з ворогами бога”.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на опубліковане у Telegram аудіоповідомлення речника ІД.

У повідомленні не уточнили обставин, за яких загинув лідер цььго терористичного угруповання. Ім’я нового керівника “Ісламської держави” - Абу аль-Хусейном аль-Хусейні аль-Кураші.

Жодних підказок для ідентифікації особи нового лідера речник ІД не надав.. Відомо, що він носить те ж родове ім’я, як і його попередник, Аль-Кураші. Це пов’язано з тим, що кожен новий “халіф” повинен походити з роду пророка Мухаммеда, тобто бути його нащадком.

Після стрімкого піднесення у 2014 році в Іраку та Сирії, яке призвело до захоплення величезних територій, самопроголошений “халіфат” ІД зазнав краху під хвилею наступальних дій у 2017 і 2019 роках.

Однак “сплячі” групи терористів все ще здійснюють напади на території Сирії та Іраку. “Ісламська держава” також брала на себе відповідальність за теракти в Афганістані, Ірані та Ізраїлі, які відбувалися цього року.

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Попередній лідер ІД Абу Ібрагім аль-Кураші був убитий у лютому 2022 року під час американського рейду в провінції Ідліб на півночі Сирії. Його попередник Абу Бакр аль-Багдаді був убитий в Ідлібі в жовтні 2019 року.

Нагадаємо, у серпні цього року спецслужби США ліквідували лідера угруповання Аль-Каїда Аймана аз-Завахірі, який брав активну участь у плануванні терактів 11 вересня 2001 року.

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