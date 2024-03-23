“Ісламська держава” поділилася подробицями нападу на “Крокус Сіті” під Москвою: реакція генсека ООН

Теракт пояснюють звичайною війною, яка триває між "Ісламською державою" та антиісламськими країнами.

У суботу, 23 березня, угруповання джихадистів "Ісламська держава" (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про вчорашній напад на концертний зал “Крокус Сіті Холл” на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

Про це повідомляє ВВС з посиланням на облікові записи угруповання ІДІЛ в Telegram, які супроводжуються зображенням чотирьох нападників у масках.

Інформаційний рупор “Ісламської держави” група Amaq повідомила, що “напад стався в контексті звичайної війни, яка триває між Ісламською державою та [антиісламськими] країнами”.

Рупор ІД стверджує, що атаку здійснили “бойовики”, які були озброєні “автоматами, пістолетом, ножами та запалювальними бомбами”, і що нападу передувала “узгоджена” розвідувальна місія.

Amaq не вказала, яке з регіональних відділень ІД несе відповідальність за атаку.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який перебуває з візитом в Єгипті, коментуючи теракт під Москвою, назвав угруповання “Ісламська держава” "дуже серйозною загрозою для всіх нас".

“Ми рішуче засуджуємо, вважаємо абсолютно нестерпним напад, який стався в Москві. Ми заохочуємо всі країни співпрацювати одна з одною, щоб переконатися, що ІДІЛ не матиме спроможності завдати нового удару де-небудь ще в світі”, — заявив він.

Раніше у США заявили про ймовірність того, що за нападом може стояти угруповання “Ісламська держава”. Росія поки не прокоментувала ці заяви, але президент РФ Володимир Путін заявив у суботу, 24 березня, що "всі четверо виконавців" атаки були затримані, коли "прямували в бік України".

Нагадаємо, російська влада заявила про затримання чотирьох підозрюваних у нападі на "Крокус Сіті Хол" біля кордону з Україною. У ФСБ РФ стверджують, що вони мали "відповідні контакти на українській стороні".

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