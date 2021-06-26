Ісландія першою в Європі повернулася до допандемічного життя і змінила правила в'їзду

Ісландія першою в Європі повернулася до допандемічного життя і змінила правила в'їзду

У МОЗ Ісландії розповіли, як країні вдалося побороти пандемію COVID-19.

Ісландія в суботу, 26 червня, першою в Європі скасувала всі внутрішні обмеження, запроваджені раніше для боротьби з пандемією COVID-19.

Про це повідомляється на сайті ісландського уряду.

Зазначається, що від опівночі в країні завершилася дія вимог щодо соціального дистанціювання, носіння масок і обмеження свободи зібрань.

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"Ми повертаємося до суспільства, в якому можемо нормально жити і якого прагнули від (...) 16 березня 2020 року (коли в країні ввели перші обмеження через пандемію. - Ред)", - вказала міністерка охорони здоров’я країни Свандіс Сваварсдоттір.

Близько 87% жителів Ісландії отримали щонайменше одну дозу вакцини від коронавірусу, і майже 60% із них вважаються повністю щепленими.

Сваварсдоттір додала, що під час виявлення чергового випадку зараження уряд "агресивно тестував" і "просив великі групи ймовірних контактних осіб піти на карантин". У зв'язку із цим понад 60% хворих отримували позитивний тест на коронавірус, коли вже перебували вдома.

"Безперервне і чесне спілкування між людьми і нашими вченими значною мірою сприяло готовності населення взяти участь в зусиллях з мінімізації шкоди від пандемії. (...) Ми добиваємося успіху, довіряючи здоровому глузду ісландського народу", - висловилася Сваварсдоттір.

Зараз в Ісландії 12 осіб перебувають в ізоляції через інфекцію. Загалом від початку пандемії в країні на COVID-19 захворіли 6 637 людей, 30 з яких померли від ускладнень. У 2021 році в країні зареєстрували всього один пов'язаний з коронавірусом летальний випадок.

Зауважимо, що від 1 липня Ісландія дозволить не проходити тестування мандрівникам, які мають сертифікати про COVID-вакцинацію, а також дітям, народженим після 2005 року. Препарати повинні бути схвалені Європейським агентством з оцінки лікарських засобів або ВООЗ.

"Вакцинація вважається дійсною, якщо минуло два тижні з того моменту, коли відповідній особі була зроблена остання ін'єкція вакцини, але якщо людина була вакцинована вакциною Janssen (від Johnson & Johnson), то після вакцинації повинен пройти один тиждень", - заявили в МОЗ Ісландії.

Як повідомлялося, досі в країні діяли обмеження на публічні зібрання, а громадяни повинні були дотримуватися відстані не менше двох метрів.

Тим часом в Європі поширюється новий штам COVID-19 "Delta" ("Дельта"), вперше виявлений в Індії.

За словами директорки Європейського центру з профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон, до вересня "Delta" становитиме 90% усіх випадків захворювання, що циркулюватимуть в Європейському Союзі.

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