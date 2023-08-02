Ісландія першою з європейських країн закрила своє посольство у РФ

Рішення закрити роботу свого представництва не є розривом дипломатичних відносин між країнами.

Ісландія вирішила першою з країн Європи припинити роботу свого посольства у Москві.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства закордонних справ країни.

У посольстві заявили, що рішення закрити роботу свого представництва не є розривом дипломатичних відносин між країнами.

"Рішення про припинення діяльності посольства Ісландії в Москві не є розривом дипломатичних відносин. Як тільки дозволять умови, держава приділить пріоритетну увагу відновленню роботи свого посольства в Москві", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що посольство Ісландії також приймало громадян Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану, Туркменістану й Узбекистану.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Талліні чоловік закидав будівлю російського посольства яйцями. Його затримала місцева поліція.

Крім того, ми раніше інформували, що з Молдови вишлють частину російського дипломатичного персоналу. Таке рішення ухвалив уряд країни.

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