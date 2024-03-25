Ісландія підтримає закупівлю Чехією боєприпасів для України: що про це відомо

Ісландія готова підтримати закупівлю Чехією боєприпасів для України та інвестує в закупівлю обладнання для жінок в української армії.

Ісландія виступила з підтримкою ідеї Чехії щодо закупівлі боєприпасів для нашої країни. Держава буде інвестувати в придбання снарядів для артилерії.

Про це повідомили в Урядовій раді Ісландії.

Як зазначається, Ісландія готова підтримати закупівлю Чехією боєприпасів для України та інвестує в закупівлю обладнання для жінок в української армії.

Боєприпасів не вистачало, і Чеська Республіка у співпраці з основними країнами-партнерами Ісландії взяла на себе зобов’язання забезпечити боєприпасами артилерію України, яка відіграє ключову роль в обороні країни. Передбачається, що на проєкт Ісландія витратить близько двох мільйонів євро.

“Вкрай важливо, щоб ми продовжували рішуче підтримувати Україну, але таким чином ми робимо внесок не лише в захист народу країни, але й у міжнародне право в ширшому контексті та наші власні інтереси безпеки. Політика щодо підтримки України, яка зараз є перед Althingi, створить цю підтримку на довгострокову перспективу, але в той же час ми маємо намір продовжувати рухатися швидко та підтримувати ініціативи такого типу”, – сказав міністр закордонних справ Б’ярні Бенедіктсон.

Також Ісландія підтримає закупівлю обладнання для жінок в українську армію. Пропонується забезпечити уніформою, бронежилетами, медичними та гігієнічними засобами на 75 мільйонів ісландських крон.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна знайшла для України 800 тисяч снарядів поза Євросоюзом.

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