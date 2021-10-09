Ісландія повністю призупинила щеплення COVID-вакциною від Moderna через побічний ефект

Ісландія пішла далі за скандинавських сусідів і повністю відмовилася використовувати COVID-вакцину від Moderna.

Ісландія у п'ятницю, 8 жовтня, призупинила щеплення своїх громадян вакциною від COVID-19, розробленою компанією Moderna, через незначний підвищений ризик серцевого запалення.

Про це повідомляє RTÉ.

"Оскільки постачання вакцини Pfizer достатньо на території (країни. - Ред.), головний епідеміолог вирішив не використовувати вакцину Moderna в Ісландії", - заявили в ісландському Управлінні охорони здоров'я.

Відповідне рішення у відомстві пояснили "збільшенням захворюваності на міокардит та перикардит після вакцинації вакциною Moderna, а також вакцинації за допомогою Pfizer з BioNTech".

Впродовж двох останніх місяців Ісландія вводила додаткову дозу "майже виключно" вакцини Moderna ісландцям, щепленим однодозовим препаратом Janssen від Johnson & Johnson, а також пенсіонерам та людям з імунодефіцитом, які отримали дві дози іншої вакцини.

Обмеження щеплення Moderna не вплине на кампанію вакцинації на острові з 370 тис. мешканців, де 88% населення старше 12 років вже повністю вакциновані.

Нагадаємо, що від четверга Швеція та Фінляндія також призупинили використання вакцини Moderna, але лише для осіб віком до 30 років через ризик запалення міокарда, серцевого м’яза та перикарду - мембрани, що покриває серце.

Данія та Норвегія офіційно не рекомендували препарат особам, які не досягли 18 років. Водночас скандинавські країни зауважили, що ризики запальних захворювань серця залишаються низькими, і назвали ці кроки "запобіжним заходом".

За даними шведського уряду, у більшості випадків ці запалення є доброякісними і проходять самостійно, але за появи симптомів рекомендується звернутися до лікаря.

Європейське агентство з лікарських засобів заявило в четвер, що нові попередні дані з країн Північної Європи підтверджують попередження про те, що запальні захворювання серця, зокрема міокардит і перикардит, можуть виникати в дуже рідкісних випадках після щеплення вакцинами від COVID-19, розроблених компаніями Moderna і Pfizer з BioNTech.

Ще у травні Центри з контролю і профілактики захворювань США (CDC) вивчали випадки міокардиту у вакцинованих від COVID-19 громадян. Захворювання фіксували переважно серед підлітків і молодих людей приблизно через чотири дні після другого щеплення мРНК-вакцинами від компаній Moderna та Pfizer з BioNTech. У червні в CDC підтвердили, що вакцини від коронавірусу Pfizer і Moderna можуть викликати проблеми із серцем у підлітків та молодих чоловіків.

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