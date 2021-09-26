Ісландія стала першою в Європі країною, де жінки отримали більшість у парламенті

Ісландія стала першою в Європі країною, де жінки отримали більшість у парламенті

Альтинг (однопалатний парламент Ісландії) буде складатися з 33 жінок і 30 чоловіків.

Ісландія стала першою в Європі країною, де більше половини місць у парламенті отримали жінки.

Про це інформує ВВС.

Альтинг (однопалатний парламент Ісландії) буде складатися з 33 жінок і 30 чоловіків. За даними Міжпарламентського союзу, жодна інша європейська країна ще не долала поріг у 50%. Найближчою була Швеція з показником у 47%. В Ісландії цей показник складе 52,3%.

Зазначимо, що у цій країні немає квот на представництво жінок у парламенті. Проте деякі партії вимагають, щоб певна кількість кандидатів були жінками. Ісландія тривалий час вважалася лідером у питаннях гендерної рівності. 12-й рік поспіль у рейтингу Всесвітнього економічного форуму Ісландію називають найбільш рівноправною країною в світі. Також Ісландія була першою країною, яка обрала президентом жінку (у 1980 році).

Нагадаємо, що в Ісландії після 800 років затишшя знову почав вивергатися вулкан: до нього активно їдуть туристи.

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