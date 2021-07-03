Існує лише "російське шампанське": французький виробник призупинив постачання продукції до РФ через новий закон

Існує лише "російське шампанське": французький виробник призупинив постачання продукції до РФ через новий закон

Нове російське законодавство вимагає від іноземних виробників використовувати лише назву "ігристе вино".

У Росії почав діяти закон, який забороняє постачання до країни з-за кордону алкогольного напою під назвою "шампанське". Москва вимагає від іноземців називати продукцію лише "ігристе вино". Водночас закон визнає лише "російське шампанське", виготовлене на території РФ.

Відомий французький виробник шампанського Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot і ін.) уже тимчасово зупинив постачання своєї продукції до Росії. Частка цієї компанії в імпорті до РФ становить трохи менше 2%, а її продукцію споживають до мільйона росіян. Компанія щороку імпортує до РФ 600-800 тис. літрів шампанського на суму до 20 млн доларів. Про це пишуть "Ведомости".

Moet Hennessy надіслала лист своїм російським партнерам про тимчасове призупинення постачання продукції. Причиною цього в компанії називають поправки до федерального закону "Про регулювання алкогольної продукції", його президент Росії Володимир Путін підписав 2 липня.

Власне назва "шампанське" пішла із французького регіону Шампань. І французькі виробники, зокрема, відповідно до російського закону, повинні переназвати свою продукції на "ігристе вино", аби завезти її для продажу в РФ.

У Moet Hennessy зазначили, що зміни в російському законодавстві вимагають від компанії нової сертифікації шампанських вин – для зміни категорії та маркування продукції на "ігристе вино".

У компанії Moet Hennessy також уточнили, що виробники шампанського наразі "не підтвердили готовність змінити категорію шампанських вин для російського ринку", пише ВВС.

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Зазначимо, що шампанське Moët & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot ("Вдова Кліко") виготовляє найбільший у світі виробник товарів класу люкс - компанія LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton. Вона належить 72-річному французькому мільярдеру Бернару Арно. Чотири роки тому, 2017-го, Путін нагородив Арно медаллю Пушкіна за "укріплення дружби між народами".

Щороку до Росії завозять з-за кордону близько 50 млн літрів імпортних ігристих та шампанських вин, 13% із них – шампанське з Франції. Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на директора Центру досліджень федерального і регіональних ринків алкоголю Вадима Дробиза.

Водночас новий закон лише на руку російським виробникам, адже буде менше конкурентів, які постачають продукцію із культовою назвою "шампанське". Президент Союзу виноробів Росії Леонід Попович вже звинуватив французьку компанію Moet Hennessy у шантажі, пишуть "РИА Новости". Він заявив, що, мовляв, інші іноземні виробники мовчать, а невдоволена новим російським законом поки що лише Moet Hennessy.

Тим часом у Росії в останні роки серед можновладців та наближених до них підприємців стало модно займатися виноробством. Зокрема, використовуючи потужності окупованого Росією Криму. Також росіяни "запозичують" назви відомих брендів, трансформуючи їх під російські реалії. Зокрема, в лютому 2021 року син померлого співака Йосипа Кобзона Андрій подав заявку на реєстрацію товарного знаку "Вдова Кобзон", а також його варіанту французькою мовою - "Veuve Kobzon" (співзвучно з Veuve Сlicquot ("Вдова Кліко"). Про це пише "Общая газета". Ще два роки тому Андрій Кобзон купив землю для створення виноробні в Краснодарському краї. Під брендом "Вдова Кобзон" виготовлятимуть вина, бренді, горілку, лікер, ром та саке. Вдова співака Неллі Кобзон не бачить в цій ідеї "нічого такого", пише Lenta.ru.

"Син казав, що "Вдова Кліко" дуже поширене шампанське, відоме, ну ось", - сказала Неллі Кобзон.

Нагадаємо, уряд РФ розширив перелік продукції, постачання якої заборонене з України. Зміни внесли до постанови від 29 грудня 2018 року. До переліку заборонених продуктів потрапили морозиво та інші види харчового льоду, мінеральна вода, газовані води з доданням цукру чи інших підсолоджувачів, готові супи, бульйони і заготовки для їхнього приготування.

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