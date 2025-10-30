Президент РФ Володимир Путін і президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці / © Associated Press

Зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном може посприяти прориву в його зусиллях щодо припинення війни в Україні.

Таку думку висловив міжнародний оглядач, експерт із близькосхідних справ Кон Кофлін у своїй статті для видання The Telegraph.

Експерт нагадав, що військова кампанія Росії підтримується Пекіном, який надає Москві технологічну підтримку. Найбільше ж сприяє можливості Кремля продовжувати війну готовність Китаю закуповувати великі обсяги російської нафти, незважаючи на західні санкції.

Разом з Індією Китай імпортує від 3,5 до 4,5 мільйонів барелів російської нафти на день, а прибуток від продажів використовується для фінансування воєнних дій кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Тому припинення так званого партнерства без кордонів між автократичними режимами Москви і Пекіна стало однією з ключових цілей адміністрації Трампа.

«Тепер, коли до президента США дійшло, що Путін не має наміру вибудовувати конструктивні відносини з Вашингтоном, у Трампа з’явився підходящий момент, щоб змінити тактику — спробувати переконати Сі в тому, що Китаю вигідніше послабити свої зв’язки з Москвою», — вважає Кон Кофлін.

Реакція Китаю на запроваджені Трампом нафтові санкції проти Росії вказує на те, що, незважаючи на публічні заяви Сі, стратегічне партнерство Пекіна та Москви ґрунтується скоріше на прагматизмі, ніж на справжніх спільних інтересах.

Одним із показників напруженості між Москвою та Пекіном є небажання Китаю офіційно визнавати російський контроль над українськими територіями, захопленими з 2014 року. Це свідчить про те, що хоча Сі готовий надавати Росії обмежену підтримку, він не має наміру вступати в пряме протистояння зі США.

Тому саміт Трампа і Сі, що відбувся у Південній Кореї, може відіграти важливу роль у тому, наскільки Китай буде готовий продовжувати підтримку Путіна в його війні проти України. Не зумівши переконати Путіна прямо погодитися на припинення вогню, Трамп може досягти цієї мети, уклавши з Пекіном нову торговельну угоду.

Експерт вважає, що будь-яке потепління відносин між Вашингтоном і Пекіном, швидше за все, відбудеться за рахунок Москви — особливо у сфері прибуткової нафтової торгівлі.

Якщо експорт російської нафти остаточно впаде, у Путіна не залишиться коштів для фінансування своєї «спеціальної військової операції» в Україні, і йому, можливо, доведеться ухвалити умови припинення вогню, запропоновані Трампом, підсумував Кон Кофлін.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп після зустрічі із Сі Цзіньпіном заявив, що Китай приєднається до зусиль Вашингтона щодо завершення війни в Україні.