Президент Франції Еммануель Макрон / © Associated Press

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував адміністрацію Дональда Трампа за відхід від заснованого на правилах світового порядку після повалення президента Венесуели Ніколаса Мадуро та поновлення погроз щодо анексії Гренландії.

Про це Макрон сказав під час щорічного звернення з питань зовнішньої політики, йдеться на Politico.

«Сполучені Штати — це усталена держава, яка поступово відвертається від частини своїх союзників і відходить від міжнародних правил, які сама ж раніше просувала», — заявив він.

У своїй промові президент Франції змалював світ, у якому хижі глобальні держави прагнуть поділити планету на сфери впливу. За його словами, США намагаються домінувати в Західній півкулі в межах так званої доктрини Донро. Водночас Макрон позитивно оцінив дипломатичні зусилля Вашингтона, спрямовані на припинення війни в Україні.

«Ми розвиваємося у світі великих держав, де є справжня спокуса перекроїти світ. Події останніх місяців, а іноді й останніх днів лише підтверджують цю оцінку», — зазначив він.

Раніше Макрона критикували за його м’яку реакцію на усунення Мадуро від влади. У дописі в Мережі він написав, що Венесуела «може лише радіти» його відходу, не згадавши, чи відповідали ці дії нормам міжнародного права.

У виступі Макрон звинуватив США в порушенні правил у сфері торгівлі та «окремих елементів безпеки».

«Щодня люди запитують себе, чи буде вторгнення до Гренландії або чи постане перед Канадою загроза стати 51-м штатом США», — заявив французький лідер.

Хоча Макрон прямо не згадав Венесуелу, ситуація в Каракасі та навколо Гренландії залишається однією з головних тем для Парижа. Франція бере участь у формуванні європейської відповіді на погрози Трампа щодо самоврядної території Данії.

Президент Франції наголосив, що Європа має реагувати, відмовляючись приймати те, що він назвав «новим колоніалізмом», і посилювати власну «стратегічну автономію».

Протягом багатьох років він закликав Європу зменшити залежність від США та Китаю. Втім, нинішній заклик може пролунати не надто переконливо для європейських партнерів, які занепокоєні його ослабленими позиціями всередині країни.

Макрон входить в останній повний календарний рік свого президентства з розпущеним парламентом і низькими рейтингами. Протести фермерів у Парижі проти можливого торговельного договору ЄС з країнами блоку Меркосур можуть ще більше підірвати його лідерство.

Угода з країнами Латинської Америки вкрай непопулярна у Франції, однак Париж навряд чи зможе її заблокувати напередодні ключового голосування країн ЄС, запланованого на п’ятницю.

У своєму виступі Макрон заявив, що Європа має захищати свої кордони, укладаючи торговельні угоди з посиленими захисними та дзеркальними положеннями.

«Коли ви накладаєте правила на своїх виробників, а потім відкриваєте ринки для тих, хто цих правил не дотримується, ви не отримаєте широкої підтримки від власних виробників», — сказав він.

«Здоровий глузд підказує, що їх потрібно слухати», — додав французький очільник.