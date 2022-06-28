Існує реальна загроза виходу війни за межі України: міністр оборони Британії дав невтішний прогноз для Європи

Міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що існує реальна загроза поширення бойових дій за межі України.
Він зауважив, що наразі "найбільш пряму і нагальну безпекову загрозу в Європі" становить Росія.
Про це Воллес заявив на пресконференції у вівторок, передає "Європейської правди".
"За останні роки стала зростати загроза від держав. Просто зараз Росія – це найбільш пряма і нагальна загроза нашим союзникам і нам. І я цілком серйозно кажу, що існує дуже реальна небезпека, що Росія кине виклик іншим територіям Європи, але у дні ракет великої дальності й прихованих операцій відстань уже не забезпечує захист", – наголосив він.
Воллес додав, що не лише Росія становить загрозу, а інші країни, такі як Китай, Іран.
"Рішучий Китай, який готовий кинути виклик системі, що заснована на правилах, і демократії; тероризм, що охопив Африку, ядерні амбіції Ірану, які досі не вирішені – загроза зростає", – наголосив британський міністр оборони.
Нагадаємо, Російська Федерація відкрито пригрозила завдати ракетних ударів по "центрах ухвалення рішень" країн-членів Альянсу.
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