Існує висока ймовірність, що Асад загинув в авіакатастрофі – ЗМІ

Літак президента Сирії Башара Асада зник із радарів після його швидкої втечі через захоплення Дамаска повстанцями. Є висока ймовірність, що він загинув в авіакатастрофі.

Про це пише Reuters.

Що відомо

За даними сайту Flightradar, літак авіакомпанії Syrian Air вилетів із аеропорту Дамаска приблизно в той час, коли повідомлялося про захоплення столиці повстанцями. Спочатку борт летів у бік прибережного регіону Сирії, оплоту алавітської секти Асада, але потім різко розвернувся і кілька хвилин летів у протилежному напрямку. Після цього він зник із карти.

"Reuters не вдалося одразу встановити, хто перебував на борту. Два сирійські джерела заявили, що існує дуже висока ймовірність того, що Асад міг загинути в авіакатастрофі, оскільки, за даними сайту Flightradar, залишається загадкою, чому літак зненацька розвернувся і зник з карти", – підсумували у виданні.

Нагадаємо, у Сирії 8 грудня відбувся переламний момент. Так, повстанці захопили столицю країни Дамаск та оголосили про повне повалення режиму Башара Асада. Військова опозиція вже заявила, що у Сирії прийшов кінець темним годинником і почалася нова, світла епоха.

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