Іспанія прийме лайнер після спалаху небезпечного вірусу

Уряд Іспанії погодився прийняти судно MV Hondius на Канарських островах після виявлення спалаху хантавірусу на борту.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я Іспанії.

Наразі судно перебуває біля Кабо-Верде, куди воно зайшло після фіксації випадків зараження. Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) проводить перевірку, щоб визначити, кого потрібно терміново евакуювати ще на місці.

Решта пасажирів і членів екіпажу мають прибути на Канарські острови протягом трьох-чотирьох днів. Конкретний порт поки не визначений. Після прибуття людей обстежать, нададуть медичну допомогу та організують повернення до їхніх країн.

У Міністерстві охорони здоров’я Іспанії зазначили, що всі процедури відбуватимуться за спеціальним протоколом, який розробляють ВООЗ та ECDC. Для транспортування та лікування використовуватимуть окремі приміщення і транспорт, щоб уникнути контакту з місцевим населенням.

Також Іспанія погодилася прийняти лікаря судна, який перебуває у тяжкому стані. Його доправлять на Канарські острови спеціальним медичним літаком.

За даними ВООЗ, Кабо-Верде не має необхідних можливостей для проведення такої операції, тому Канарські острови стали найближчим місцем, здатним забезпечити потрібний рівень медичної допомоги.

Хантавірус — як передається

Хантавірус найчастіше переносять гризуни, зокрема щури та миші. Людина може заразитися через контакт із сечею, слиною чи фекаліями інфікованих тварин, а також під час вдихання пилу, забрудненого виділеннями гризунів. Саме тому спалахи хантавірусу часто пов’язують із закритими приміщеннями, складами, каютами суден або місцями, де могли мешкати щури.

У випадку із судном MV Hondius фахівці припускають, що джерелом зараження могли стати саме гризуни на борту або в місцях стоянки судна. Хантавірус може викликати важкі ураження легень і нирок, а в окремих випадках — призводити до смерті.

Медики наголошують, що вірус не передається так легко, як грип чи COVID-19, однак ризик зростає у місцях із великою кількістю гризунів та поганими санітарними умовами.

Спалах хантавірусу на лайнері — останні новини

Нагадаємо, на борту круїзного лайнера MV Hondius в Атлантичному океані зафіксували спалах імовірного хантавірусу. За даними ВООЗ, щонайменше троє людей загинули.

На круїзному лайнері MV Hondius, де зафіксували спалах хантавірусу, перебувають п’ятеро громадян України — всі вони є членами екіпажу. В МЗС повідомили, що серед інфікованих або загиблих українців немає, а станом на 4 травня скарг на їхнє здоров’я не надходило.

