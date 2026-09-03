Іспанія різко збільшить постачання ракет для Patriot Україні: Мадрид зробив важливу заяву

ЗРК Patriot / © Getty Images

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Іспанія продовжить постачати Україні ракети для систем протиповітряної оборони Patriot, щоб допомогти захистити українське небо від російських атак, зокрема балістичних.

Про це заявив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, якого цитує Le Monde.

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За його словами, Мадрид уже тривалий час надає Україні ракети для комплексів Patriot і має намір продовжувати постачання.

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«Ми робимо це вже протягом тривалого часу і продовжуватимемо робити надалі», — заявив Альбарес під час неформальної зустрічі глав дипломатичних відомств країн Європейського Союзу в Ірландії.

Глава іспанського МЗС підтвердив подальшу підтримку України на тлі її закликів до партнерів збільшити запаси боєприпасів для систем ППО, необхідних насамперед для перехоплення російських балістичних ракет.

Заява Альбареса пролунала наступного дня після його переговорів з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, які відбулися 2 вересня.

Під час цієї зустрічі іспанський міністр підтвердив збільшення обсягів постачання ракет для української протиповітряної оборони та нагадав про зобов’язання Мадрида в межах нової Коаліції з протибалістичної оборони України, співзасновницею якої Іспанія стала наприкінці серпня.

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Окрім передавання ракет, Іспанія також навчає українських військових технічному обслуговуванню систем Patriot.

Водночас Мадрид працює над посиленням власного протиракетного потенціалу: нещодавно країна уклала з американською компанією Raytheon контракт на 1,7 мільярда доларів щодо модернізації своїх комплексів Patriot. Частину компонентів для цих систем виробляє іспанська компанія Sener.

Нагадаємо, потреба України в додаткових ракетах для Patriot залишається особливо гострою через глобальний дефіцит протибалістичних перехоплювачів.

На цьому тлі Україна може отримати старіші ракети PAC-2 із запасів Греції та Іспанії. Такі боєприпаси можуть використовуватися для підтримання безперервної роботи систем Patriot і посилення захисту українського неба від російських балістичних атак.

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