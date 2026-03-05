Іспанія відправляє фрегат на Кіпр після атак Ірану: перші деталі

Іспанія / © Getty Images

Іспанія відправить фрегат на Кіпр. Рішення ухвалене на тлі атак з боку Ірану.

Про це повідомляє Clash Report.

Іспанія попереджала про наміри

Як зазначалося у Міноборони країни, Іспанія відправить свій найсучасніший фрегат для захисту Кіпру. Інформація з’явилася після того, як удар безпілотника по британській базі на середземноморському острові втягнув її у війну на Близькому Сході.

«Крістобаль Колон» приєднається до французького авіаносця «Шарль де Голль» та кораблів грецького флоту, щоб забезпечити захист і повітряну оборону та «підтримати будь-яку евакуацію цивільного населення», — йшлося у заяві міністерства.

Також допомогу Кіпру підтримала Італія.

«Ми маємо намір розгорнути на Близькому Сході багатопрофільні сили з системами протиповітряної оборони проти безпілотників та ракет», — йдеться у заяві міністра оборони Італії Гвідо Крозетто.

Разом з іспанцями та французами, додав він, країна надасть допомогу Кіпру.

