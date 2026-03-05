- Дата публікації
-
- Світ
- 232
- 1 хв
Іспанія відправляє фрегат на Кіпр після атак Ірану: перші деталі
В Іспанії вирішили направити фрегат на Кіпр після ударів Ірану.
Іспанія відправить фрегат на Кіпр. Рішення ухвалене на тлі атак з боку Ірану.
Про це повідомляє Clash Report.
Іспанія попереджала про наміри
Як зазначалося у Міноборони країни, Іспанія відправить свій найсучасніший фрегат для захисту Кіпру. Інформація з’явилася після того, як удар безпілотника по британській базі на середземноморському острові втягнув її у війну на Близькому Сході.
«Крістобаль Колон» приєднається до французького авіаносця «Шарль де Голль» та кораблів грецького флоту, щоб забезпечити захист і повітряну оборону та «підтримати будь-яку евакуацію цивільного населення», — йшлося у заяві міністерства.
Також допомогу Кіпру підтримала Італія.
«Ми маємо намір розгорнути на Близькому Сході багатопрофільні сили з системами протиповітряної оборони проти безпілотників та ракет», — йдеться у заяві міністра оборони Італії Гвідо Крозетто.
Разом з іспанцями та французами, додав він, країна надасть допомогу Кіпру.