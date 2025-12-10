Іспанія зупинила розслідування вбивства російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 до України

Справа пілота Кузьмінова: Іспанія не змогла знайти виконавців / © ТСН.ua

Реклама

Іспанські правоохоронці тимчасово припинили слідство у справі про вбивство російського льотчика Максима Кузьмінова — пілота, який 2023-го перелетів до України на російському військовому вертольоті Мі-8 для Головного управління розвідки.

Про це повідомила пресслужба Іспанської судової ради.

Суддя, що веде справу, отримала звіт Цивільної гвардії, де наголошується на безуспішних спробах встановити особу стрільця. Через «відсутність підозрюваних» провадження вирішили призупинити.

Реклама

Як убили Кузьмінова

Пілота знайшли мертвим 13 лютого 2024 року у гаражі в місті Вільяхойоса (провінція Аліканте). За даними слідства, у нього стріляли шість разів із пістолета Макарова, після чого тіло переїхали автомобілем. Пізніше на викраденій машині Кузьмінова вбивці втекли, а авто знайшли спаленим у сусідньому Ел-Кампельйо.

Як зазначало The New York Times, використання пістолета Макарова і спосіб виконання злочину можуть вказувати на можливу причетність Росії.

Що відомо про операцію

У серпні 2023 року Кузьмінов перегнав бойовий Мі-8АМТШ до України та здався в полон. На борту з ним перебували двоє членів екіпажу, які не знали про план — їх було ліквідовано. Родину пілота спецслужби вивезли з РФ напередодні операції.

Гелікоптер залишився цілим і після технічного вивчення мав поповнити авіапарк України. Керівник ГУР Кирило Буданов називав цю спецоперацію «першою успішною в історії України».