Іспанія заборонила авіасполучення з сімома країнами через новий COVID-штам "Омікрон"

Іспанія заборонила авіасполучення з сімома країнами через новий COVID-штам "Омікрон"

Наказ набуде чинності у четвер і поширюватиметься на будь-які стикувальні рейси.

Іспанія у вівторок, 30 листопада, оглосила про призупинення авіасполучення із Південно-Африканською Республікою, Лесото, Ботсваною, Зімбабве, Мозамбіком, Намібією та Есватіні.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що відповідне рішення іспанський уряд ухвалив на тлі появи нового штаму COVID-19 "Омікрон", вперше виявленого на півдні Африки.

Наказ набуде чинності у четвер і поширюватиметься на будь-які стикувальні рейси (країна не має прямих авіамаршрутів із цим регіоном).

На території Іспанії наразі зареєстровано один випадок "Омікрону". Захворювання підтвердили у 51-річного чоловіка, який летів із ПАР до Мадрида через Амстердам. Інфікований був повністю вакцинований, у нього виявили симптоми захворювання легень.

26 листопада Всесвітня організація охорони здоров'я кваліфікувала новий штам коронавірусу SARS-CoV-2, який отримав назву "Омікрон", як такий, що викликає занепокоєння. Цей варіант вперше виявили на початку листопада у країнах Південної Африки.

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