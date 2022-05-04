Іспанія розпочала розслідувати злочини, пов’язані із російською агресією проти України

Іспанський уряд також готовий надіслати до України свою експертну місію.

Генеральна прокуратура Іспанії розпочала національні розслідування злочинів, пов'язаних із російською агресією.

Про це повідомила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Вона наголосила, що уряд вже підписав Меморандум про співпрацю щодо злочинів, скоєних під час збройної агресії Росії проти України.

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"Обговорили із Пілар Ллоп Куенка подальшу взаємодію на фронті справедливості. Генеральна прокуратура Іспанії розпочала національні розслідування злочинів, пов'язаних із російською агресією. Із колегами у нас також підписаний Меморандум про співпрацю щодо злочинів, скоєних під час збройної агресії Росії проти України", - зазначила Венедіктова.

Вона зазначила, що російські окупанти, які чинили злочини в Україні, мають бути притягнуті до відповідальності, а їхні статки мають піти на відбудову та компенсацію жертвам.

"З Міністром юстиції зупинилися на кооперації із нашою Task Force для пошуку, арешту та конфіскації активів російських воєнних злочинців в Іспанії. Маємо синергійно працювати над тим, щоб винуватці міжнародних злочинів, які вчиняються в Україні, були притягнуті до відповідальності, а їхні статки пішли на відбудову та компенсацію жертвам. Росія повинна заплатити за все!" - додала Венедіктова.

До слова, іспанський уряд готовий надіслати до України експертну місію.

Нагадаємо, раніше Венедіктова повідомила, що в Україні фізично почнуть судити окупантів, які перебувають на території країни.

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