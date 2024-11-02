Іспанію охопили руйнівні повені: кількість жертв зросла до 205

Під час пошуково-рятувальних робіт у постраждалих районах Іспанії виявляють дедалі більше тіл загиблих. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.

Про це пише видання The Guardian.

Жителів регіону Валенсія попередили про ризик нових дощів, а на допомогу рятувальникам відправили ще тисячу солдатів.

Зливи, що почалися у вівторок і тривали в середу, спричинили повені на півдні та сході Іспанії — від Малаги до Валенсії. Рівень води сягнув трьох метрів.

Стихійне лихо знесло мости, автомобілі та вуличні ліхтарі. Є зниклі безвісти, але їхня точна кількість невідома.

Фото: Associated Press

Тисячі місцевих жителів не мають доступу до чистої води, їжі, електроенергії та звʼязку, а в частину найбільш постраждалих районів досі неможливо дістатися. Купи пошкодженого транспорту і сміття заблокували деяких мешканців у власних будинках.

Тим часом уряд Іспанії направив додатково 500 військовослужбовців до постраждалих районів на підкріплення до 1200, які вже перебувають на місці для виконання завдань з пошуку, порятунку та логістики. Деякі відрізані від світу райони й досі залишаються без води, їжі та електроенергії, попри те, що від початку повені минуло три дні.

Багато автомобільних доріг і залізничних ліній пошкоджені, що унеможливлює швидке відновлення руху ними. Усе це посилює побоювання, що кількість жертв зростатиме.

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