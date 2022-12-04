Іспанська поліція встановила місто, з якого надсилали листи з вибухівкою — Reuters

Відправника пакетів, від одного з яких постраждав працівник українського посольства, наразі не ідентифікували.

В іспанській поліції заявили, що шість листів-бомб, які було надіслано за останні дні, здається, були відправлені з північного міста Вальядолід.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням джерело, близьке до розслідування.

Як відомо, вибухові пакети були направлені, зокрема, до прем’єр-міністра країни Педро Санчеса, посольства України в Мадриді, підприємства з виробництва зброї, військової авіабази, супутникової компанії Європейського Союзу та посольства США від 24 листопада до 2 грудня.

Більшість з них вдалося знешкодити, хоча в результаті спалаху одного з пристроїв легко постраждав співробітник українського посольства.

Жодна особа не була ідентифікована як відправник пакетів, повідомило джерело, яке побажало не називати свого імені, щоб обговорити розслідування.

Нагадаємо, у середу, 30 листопада, в посольстві України в Мадриді пролунав вибух. Через це постраждав один зі співробітників дипломатичного відомства.

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