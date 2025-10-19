Іспанське місто заборонило брати з притулку чорних котів: яка причина

Чорний кіт / © Pexels

Іспанське місто Терраса на північному сході Каталонії тимчасово заборонило усиновлення чорних котів з притулків для тварин. Рішення пояснюється ціллю запобігти потенційно зловісним «ритуалам» під час Хелловіну.

Про це пише BBC.

Що відомо про рішення

За даними місцевої служби захисту тварин, всі запити на перетримку або усиновлення котів будуть відхилені з 6 жовтня по 10 листопада. Тварин хочуть захистити їх від заподіяння шкоди або використання як реквізиту. Як відомо, у час Головіну запити на усиновлення чорних котів зазвичай зростають.

Міська рада Тераси заявила, що в місті не було зафіксовано жодних випадків жорстокого поводження з чорними котами. Втім інциденти траплялися в інших районах, тож відповідне рішення було прийнято після попереджень захисників тварин.

«Ми намагаємося запобігти усиновленню через моду або імпульсивність. А у випадках, подібних до цього, які, як нам відомо, існують, ми намагаємося запобігти будь-яким жахливим практикам», — сказав заступник мера Ноель Дюк.

У Террассі, за підрахунками, мешкає понад 9800 котів, а в центрі усиновлення тварин міста проживає близько 100 особин, 12 з яких чорні, повідомляє Каталонське інформаційне агентство.

Наголошується, що рішення є «тимчасовим та винятковим». Це додатковий запобіжний захід для добробуту тварин. Водночас міськрада не виключила повторення заборони в майбутньому.

«Винятки протягом періоду заборони будуть оцінюватися індивідуально центром усиновлення, а звичайні запити на переведення у прийомні сім’ї відновляться після Гелловін», — зазначається у повідомленні.

