Іспанський суд посадив під варту пенсіонера, який розсилав листи з вибухівкою: що відомо

За скоєне чоловікові загрожує до 20 років позбавлення волі.

Суд Іспанії помістив під варту 74-річного пенсіонера, якого підозрюють в розсиланні поштових конвертів з вибухівкою. Зокрема, й до українського посольства.

Про це повідомляє видання DW.

Суд пред’явив чоловікові обвинувачення в терористичних злочинах, спрямованих на те, щоб "змусити Мадрид припинити підтримку Києва в боротьбі проти російської агресії". Йому також інкримінують виготовлення та використання вибухових пристроїв.

Пенсіонера помістили під варту, щоб він "не втік на "російську територію". Наразі поліція проводить обшук за його місцем проживання у Бургосі. Зазначається, якщо підозрюваного визнають винним, то йому загрожуватиме до 20 років позбавлення волі.

За даними ЗМІ, заарештували чоловіка 25 січня в місті Міранда-де-Ебро на півночі країни. Він - громадянин Іспанії. Медіа пишуть, що він нібито діяв сам і не пов'язаний із жодною групою.

Видання La Sexta пише, що затриманий працював чиновником міської ради Віторії, неподалік Міранда-де-Ебро. Він проживав один. Про його приналежність до жодної політичної групи нічого не відомо.

Розсилання листів-бомб в Іспанії

30 листопада 2022-го надійшов пакунок із вибухівкою українському послу в Іспанії Сергію Погорельцеву. Його секретарка викликала охоронця. Тоді постраждав один із співробітників дипвідомства.

Вже 1 грудня стало відомо, що вибухівку також знайшли у листах на ім'я іспанського прем'єра Педро Санчеса. Зголом пакунок надійшов до посольства США в Мадриді.

Крім того, посилка з бомбою також була адресована супутниковому центру Євросоюзу. Це ключова установа, яка надає стратегічну інформацію українським військам.

The New York Times з посиланням на високопосадовців у США повідомило, що до розсилання листів-бомб в Іспанії причетна РФ. Зокрема, російська розвідка та ультраправі організації в ЄС.

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