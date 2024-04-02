Істерично змінює людей: Путін призначив нового командувача Чорноморським флотом

Катастрофічні втрати ЧФ РФ мають серйозний психологічний ефект.
Новим командувачем Чорноморського флоту призначено віцеадмірала Сергія Пінчука. Міністр оборони Сергій Шойгу повідомив про відповідний указ президента РФ.
Про це пише російське пропагандистське видання "РИА Новости".
У виданні додають, що адмірал Олександр Моїсеєв і віцеадмірал Костянтин Кабанцов, які до цього проходили в повідомленнях Міноборони як вио, офіційно стали головкомом ВМФ і командувачем Північного флоту відповідно. Це випливає зі слів Шойгу на нараді в Міноборони.
Раніше у ВМС назвали, скільки кораблів ЧФ РФ були знищені або виведені з ладу.
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