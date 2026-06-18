Істерика у Москві: Соловйов закликав росіян тікати та пригрозив «знищенням»

Російський пропагандист Володимир Соловйов

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Російський пропагандист Володимир Соловйов під час ранкового ефіру був незадоволений емоційною реакцією жителів Москви, які злякалися ударів по столиці. Він радить їм втекти з країни, або на них чекає «знищення».

Пропагандист нагадав російському народу, що «йде війна», яку розпочав Путін, а суспільство підтримало рішення диктатора. Він порадив не істерити, а краще «черпати сили у сімейних історіях».

Потім він змінив свою думку і вже закликав лякливих росіян виїжджати із країни та назвав їх зрадниками.

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«Виїжджайте. Якщо ви слабкі. Якщо у вас немає нічого російського. Ідіть шляхом зрадників», — сказав він.

А закінчив свій хворий виступ погрозами про вбивство. Пропагандист спокійним тоном запропонував «винищувати боягузів і панікерів» та запровадити військову цензуру. Тут він процитував цитату Сталіна з наказу Народного комісара оборони СРСР № 227 (також відомого як «Ні кроку назад!»).

Дата публікації 13:47, 18.06.26 Кількість переглядів 25 "Ідіть шляхом зрадників": пропагандист Соловйов після атаки по Москві радить росіянам втікати із країни

Удари по Москві — останні новини

Ранок 18 червня жителі Москви запам’ятають надовго. Столиця РФ зазнала одних з наймасштабніших атак за весь час війни Путіна. Численні ударні безпілотники долетіли до території Московського нафтопереробного заводу. Прильоти по цілях повністю паралізували роботу цивільної авіації та обмежили рух транспорту.

Мешканці столиці були вражені атакою, особливо масштабами, які охопили Москву. Вони почали верещати і благати про завершення війни. Після ударів по НПЗ заволали в один голос, що «вся Москва горить» і пора тікати звідти.

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