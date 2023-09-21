Історична промова Чарльза ІІІ у Сенаті Франції: згадав про Україну і закликав до нової Антанти

Король Чарльз у Франції заявив про рішучість Парижа і Лондона досягти перемоги України.

У четвер, 21 вересня, король Великої Британії Чарльз ІІІ вперше виступив перед Сенатом Франції.

Про це повідомяє Reuters.

"Разом наш потенціал безмежний", — сказав Чарльз бездоганною французькою мовою, виголошуючи першу промову британського монарха перед представниками обох палат французького парламенту.

"Ось чому ми повинні плекати й піклуватися про нашу Антанту (дослівно він сказав Entente cordiale, від фр. — "сердечна згода") для майбутніх поколінь, щоб вона стала Антантою для сталого розвитку, щоб ефективніше вирішувати глобальні проблеми клімату та різноманітності", — сказав британський монарх.

Фото: Associated Press

Що сказав Чарльз про Україну

"Сполучене Королівство буде одним із найближчих союзників і найкращих друзів Франції. Наша рішучість і наш альянс важливіші, ніж будь-коли. Разом ми непохитні у своїй рішучості, щоб Україна перемогла і щоб наша заповітна свобода перемогла", — сказав Чарльз.

За його словами, через "невиправдану агресію" Росії під час вторгнення в Україну 18 місяців тому Лондон і Париж знову зіткнулися з війною на континенті.

Що таке Антанта

"Антанта" (фр. Entente cordiale — сердечна згода) — військово-політичний блок з Великої Британії, Франції і Російської імперії, створений в 1904—1907 роках.

Антанта поклала край багатовіковому військовому суперництву між Францією та Британією, після чого дві європейські держави воювали на одному боці під час Першої світової.

Нагадаємо, що під час виступу на Генасамблеї ООН президент США Джо Байден закликав світ не йти на поступки Росії.