Історична ручка від Байдена для українки-конгресвумен та 40 млрд для України: головні події ночі 10 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 10 травня:
- Президент США Джо Байден скористався для підписання закону про ленд-ліз для України тією ж ручкою, якою це було зроблено у 1941 році. Після цього він передав цю ручку конгресвумен від Республіканської партії Вікторії Спартц, яка має українське походження. Читати далі –>
- У Палаті представників Конгресу США демократи пропонують проголосувати за пакет допомоги Україні на 39,8 млрд доларів. Читати далі –>
- У Санкт-Петербурзі місцевий депутат Сергій Самусєв прийшов на акцію “Безсмертний полк” із портретом українця Бориса Романченка, який був в'язнем чотирьох нацистських концтаборів та загинув у Харкові внаслідок бомбардувань міста російськими військами. Читати далі –>
- Внаслідок вечірнього ракетного удару по Одесі 9 травня одна людина загинула, ще п‘ятеро отримали поранення. Читати далі –>
- Увечері в понеділок, 9 травня, коли в РФ гучно святкували День перемоги, невідомий пожбурив “коктейль Молотова” в будівлю військкомату підмосковного міста Балашихи. Читати далі –>
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