Історичне голосування: парламент Чилі легалізував одностатеві шлюби

Документ має підписати президент - він вже пообіцяв це зробити, відтак закон незабаром набуде чинності.
Історичне голосування у Чилі - парламент країни легалізував одностатеві шлюби.
Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 8 грудня.
Відповідний законопроєкт розглядали протягом чотирьох років. До цього в країні були дозволені союзи між людьми однієї статі. Однак вони мали не всі подружні права - зокрема, не могли всиновлювати дітей. Нині і це питання врегулювали. У Чилі відтепер визнаватимуть також одностатеві шлюби, які уклали за кордоном.
Зазначається, що держава Чилі стала шостою у Південній Америці, де одностатеві шлюби легальні. Загалом у світі їх визнає більше двох десятків країн.