Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Історичне голосування: парламент Чилі легалізував одностатеві шлюби

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Історичне голосування: парламент Чилі легалізував одностатеві шлюби

Associated Press

Документ має підписати президент - він вже пообіцяв це зробити, відтак закон незабаром набуде чинності.

Історичне голосування у Чилі - парламент країни легалізував одностатеві шлюби.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 8 грудня.

Відповідний законопроєкт розглядали протягом чотирьох років. До цього в країні були дозволені союзи між людьми однієї статі. Однак вони мали не всі подружні права - зокрема, не могли всиновлювати дітей. Нині і це питання врегулювали. У Чилі відтепер визнаватимуть також одностатеві шлюби, які уклали за кордоном.

Зазначається, що держава Чилі стала шостою у Південній Америці, де одностатеві шлюби легальні. Загалом у світі їх визнає більше двох десятків країн.

Новини світу: чилійський парламент легалізував одностатеві шлюби

Новини світу: чилійський парламент легалізував одностатеві шлюби
Наступна публікація