Історичні максимуми: ООН прогнозує зростання цін на продукти у світі через війну в Україні

Історичні максимуми: ООН прогнозує зростання цін на продукти у світі через війну в Україні

На Україну та Росію припадає близько третини світового експорту пшениці, 20% кукурудзи та близько 80% експорту соняшникової олії.

Індекс цін на продовольство від лютого до березня зріс на рекордні 12,6%. Частково це сталося внаслідок війни в Україні.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Продовольчу та сільськогосподарську організація ООН (ФАО).

"Останнім часом ціни на базові продукти харчування, такі як пшениця та рослинні олії, різко зростають, що створює надзвичайні витрати для світових споживачів, особливо для найбідніших", — зазначив генеральний директор ФАО Цюй Дун'ю.

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Він нагадав, що на Україну та Росію припадає близько третини світового експорту пшениці, 20% кукурудзи та близько 80% експорту соняшникової олії.

Такі країни як Єгипет і Ліван, імпортують понад 70% пшениці з РФ та України. За його словами, вплив війни "відчують майже в усьому світі".

Крім того, зростають й ціни на добрива. Це може призвести до зменшення використання добрив та зниження врожайності.

Своєю чергою, директор відділу торгівлі та ринків ФАО Бубекер Бен Белхассен розповів, що ціни на зернові, рослинні олії та м’ясо досягли історичних максимумів. Також значно зросли ціни на цукор та молочні продукти.

За його словами, індекс постійно зростав протягом 2021 року, частково через вплив пандемії COVID. А війна в Україні ще більше загострила ситуацію і сколихнула ринок.

Нагадаємо, що Україна юридично запровадила повне торговельне ембарго проти РФ.

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