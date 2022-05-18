"Історичний день": Швеція і Фінляндія офіційно подали заявки в НАТО

Швеція та Фінляндія офіційно подали заявки на вступ до Північноатлантичного альянсу.

Посол Швеції в НАТО Аксель Вернхофф та його фінський колега Клаус Корхонен подали заявки на членство в НАТО, які підписали міністрии закордонних справ.

Про це повідомляється на сторінках країн Швеція-Фінляндія - НАТО.

Передача заявок відбулася у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі. Заявки отримав генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг.

"Історичний день! Сьогодні Швеція та Фінляндія подають листи, в яких висловлюють зацікавленість їхніх країн у подачі заявки", - йдеться на офіційних сторінкахв твітері "Швеція в НАТО" та "Фінляндія в НАТО".

A historic day!



Today, Sweden and Finland hand in letters expressing their countries’ interest to apply for @NATO membership to SG @jensstoltenberg #SwedenNATO pic.twitter.com/ZbdfJW3xtu — Sweden at NATO (@SwedenNato) May 18, 2022

A historic day.



Today, Finland and Sweden hand in letters expressing their countries’ interest to apply for #NATO membership to SG @jensstoltenberg. ⁰#FinlandNATO pic.twitter.com/5atdSykRmJ — Finland at NATO (@FinMissionNATO) May 18, 2022

Швеція, ще до російського вторгнення в Україну категорично не бачила себе в НАТО, але цього року кардинально змінила свої переконання. Заявку на вступ до Альянсу - урядовці там підписали напередодні. Назвали це найкращим кроком, який, із огляду на нинішню безпекову ситуацію, можна було зробити.

Історичне рішення Стокгольм синхронізував із Гельсінкі - як і планувалося. Фінляндія, яка на власному досвіді знає, що таке російська агресія - війна з сусідкою минулого століття коштувала їй десяти відсотків територій, - більше не переймається тим, щоби не дратувати Росію. На кону - безпека, тож фінський парламент підтримав вступ до НАТО. І заявку одразу ж - схвалили на вищому політичному рівні. Підкреслюючи: Росія сама штовхнула в обійми НАТО країни, що не планували ставати його частиною.

"Масштабний наступ Росії на Україну дав зрозуміти, що Росія знову готова використовувати свої збройні сили в сусідніх районах для досягнення своїх цілей. Сума цих факторів продемонструвала, що наше традиційне позиціонування було нестійким", - сказав Саулі Нііністьо президент Фінляндії.

Реакція Росії на можливе розширення НАТО, яке її так тривожило, - упродовж останніх тижнів змінювалася. Від традиційних словесних погроз - глава Роскосмосу говорив про ракетні удари по Швеції та Фінляндії - до показових порушень скандинавського повітряного простору літаками, на борту яких - ядерна зброя. Але врешті, схоже, з наближенням НАТО до своїх кордонів змирилися. Напередодні Путін заявив: загрози у приєднанні до Альянсу Швеції та Фінляндії не бачить. Бо з ними, мовляв, проблем немає. На відміну від України, з якою в Москви територіальна суперечка щодо анексованого Криму, пояснив речник російського президента.

Сьогодні вранці - заявки на вступ отримали у штаб-квартири Альянсу. Утім, на шляху до НАТО - у Швеції й Фінляндії несподівано встала Туреччина. Реджеп Ердоган проти їхнього приєднання, бо свого часу вони запроваджували проти Анкари санкції. Й відмовлялися екстрадувати тих, кого Туреччина вважає терористами. Водночас із Анкари звучать натяки на готовність домовлятися. І цю ж готовність підтвердили у США. Ясно одне: попереду - довгий дипломатичний шлях, і, якщо всі пройдуть його успішно - приблизно за рік у НАТО буде вже 32-а союзники. А в України - розуміння, що процес приєднанння може бути безпрецедетно швидким. Аби була на те - політична воля.