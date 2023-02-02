"Історичний гріх, який тяжко змити": в ОП закликали Грузію не вбивати Саакашвілі "у прямому ефірі"

В Офісі президента України прокоментували негуманне ставлення в Грузії до експрезидента цієї країни і ескголови Одеської ОДА Михеіла Саакашвілі.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк закликав грузинську владу не вбивати Міхеіла Саакашвілі "у прямому ефірі" і відпустити його на лікування до України.

Про це Подоляк написав у Тwitter.

Радник голови ОП висловив готовність особисто приїхати до Грузії і забрати Саакашвілі.

"Будь-який президент – це людина. Але також інституція. Країна, що дозволяє собі вбивство свого екс-очільника у прямому ефірі, бере історичний гріх, який буде тяжко змити. Не допустіть цього. Відпустіть Міхеіла Саакашвілі на лікування. Готовий особисто приїхати його забрати. Зробіть це", – написав Подоляк.

Нагадаємо, Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня у Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали та помістили до пенітенціарної установи.

Після цього у експрезидента Грузії виявили серйозне захворювання та перемістили його до шпиталю. Пізніше Саакашвілі заявив про побиття після госпіталізації до тюремної лікарні.

Саакашвілі голодував загалом 50 днів і припинив голодування 20 листопада 2021-го.

12 травня минулого року політика відправили до цивільної клініки "Вівамед" у Тбілісі, де він перебуває і зараз.

1 лютого відеозв'язком з тбіліської клініки Vivamedi взяв участь в судовому засіданні. Тоді він шокував Мережу своїм виглядом. Політик критично схуд. Саакашвілі також попросив про лікування.

Американський експерт-токсиколог Девів Сміт припустив, що колишнього грузинського президента могли отруїти важкими металами у в'язниці.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що влада Грузії публічно катує і вбиває ексглаву цієї держави.

МЗС України висловило протест щодо негуманного поводження з Міхеілом Саакашвілі і заявило про "згортанні демократії в Грузії".