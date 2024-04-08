"Історичний переломний момент": премʼєр Японії заявив, що країна змінює свою оборонну позицію

Напад Росії на Україну, а також ситуацію на Близькому сході та у Східній Азії потребує зміни політики, вважає премʼєр Японії.

Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо заявив про історичний переломний момент у звязку з ситуацією у світі та закликав до рішучих та несподіваних дій.

Про це інформує CNN.

У свої заяві перед зустріччю з президентом США Джо Байденом, яка має відбутись наступного тижня, Кісіда Фуміо заявив, що Японія змінить свою оборонну позицію.

"Оскільки ми є свідками агресії Росії проти України, ситуації на Близькому Сході, а також ситуації у Східній Азії, ми зіткнулися з історичним переломним моментом. Ось чому Японія вирішила фундаментально зміцнити свій оборонний потенціал, і ми значно змінили безпекову політику Японії на цих фронтах", – сказав він.

Крім того, премʼєр Японії заявив, що. Токіо уважно стежить за співпрацею між Росією та КНДР та назвав її "тривожною з погляду міжнародного порядку та стабільності".

Кісіда Фуміо зазначив, що перед проблемами у сфері безпеки союз Японії та США стає "все більш важливим".

З моменту вступу на посаду Кісіда Фуміо підтримує Україну та підтримує позицію країн G7 щодо Росії.

"Саміт Кісіда – Байден був охарактеризований Вашингтоном як історична можливість для двох країн модернізувати свій альянс, оскільки обидві країни бачать регіональні загрози – від випробувань зброї Північною Кореєю і зростаючих відносин з Росією до агресії Китаю в Південно-Китайському морі та щодо Тайваню", – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через загрозу вторгнення Китаю на Тайвань уряд Японії розпорядився збудувати підземні укриття на островах поблизу можливої зони бойових дій.

Крім того, ми раніше інформували, що Японія могла допомогти Україні снарядами, але план провалився через несподівану причину.

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