Історичний рекорд: Шойгу заявив про максимальне збільшення російської ядерної тріади

За його словами, частка сучасного озброєння в ядерній тріаді Росії досягла історичного максимуму.

У ядерній тріаді Росії (стратегічна авіація, міжконтинтальні балістичні ракети та атомні підводні ракетоносці — Ред) частка сучасної зброї зросла до історичного рекорду і становить 89,1%.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії міністерства за участю Путіна.

"Рівень сучасності в ядерній тріаді доведений до найвищого показника за всю історію її існування — 89,1% ", — повідомив Шойгу.

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Він розповів, що чотири модернізовані стратегічні ракетоносці Ту-95МС поповнили стратегічну ядерну авіацію РФ. Також атомний підводний крейсер проекту "Борей-А" із балістичними ракетами "Булава" був прийнятий до складу ВМФ Росії.

Крім того, в російських ракетних військах з'явився перший полк, оснащений комплексом "Авангард" з міжконтинентальними балістичними ракетами з гіперзвуковими плануючими крилатими блоками. У двох ракетних полках поставлено на бойове чергування перші пускові установки ракетного комплексу "Ярс".

Раніше Сергій Шойгу заявив про нібито підготовку приватних військових компаній США провокації з "хімічними компонентами" на сході України.

Нагадаємо, що Володимир Путін взяв участь у засіданні колегії міністерства оборони РФ у Москві. Головні тези виступу президента країни-агресорки: