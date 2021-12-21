Історичний рекорд: Шойгу заявив про максимальне збільшення російської ядерної тріади

За його словами, частка сучасного озброєння в ядерній тріаді Росії досягла історичного максимуму.
У ядерній тріаді Росії (стратегічна авіація, міжконтинтальні балістичні ракети та атомні підводні ракетоносці — Ред) частка сучасної зброї зросла до історичного рекорду і становить 89,1%.
Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на засіданні колегії міністерства за участю Путіна.
"Рівень сучасності в ядерній тріаді доведений до найвищого показника за всю історію її існування — 89,1% ", — повідомив Шойгу.
Він розповів, що чотири модернізовані стратегічні ракетоносці Ту-95МС поповнили стратегічну ядерну авіацію РФ. Також атомний підводний крейсер проекту "Борей-А" із балістичними ракетами "Булава" був прийнятий до складу ВМФ Росії.
Крім того, в російських ракетних військах з'явився перший полк, оснащений комплексом "Авангард" з міжконтинентальними балістичними ракетами з гіперзвуковими плануючими крилатими блоками. У двох ракетних полках поставлено на бойове чергування перші пускові установки ракетного комплексу "Ярс".
Раніше Сергій Шойгу заявив про нібито підготовку приватних військових компаній США провокації з "хімічними компонентами" на сході України.
Нагадаємо, що Володимир Путін взяв участь у засіданні колегії міністерства оборони РФ у Москві. Головні тези виступу президента країни-агресорки:
- Путін назвав Україну "територією біля порога Росії" і заявив, що "США роблять те, що хочуть"
- "Нас це не влаштовує": Путін застеріг Захід від "забалакування" Москви в переговорах щодо російських "гарантій безпеки"
- "Вживатимемо адекватні військово-технічні заходи": Путін звинуватив НАТО у напруженості в Європі
- Путін заявив, що список вимог Росії до США та НАТО не є ультиматумом