"Історичний шанс": один із лідерів білоруської опозиції запропонував землякам разом знести режим Лукашенка

За його словами, Білорусь має використати цей шанс та звільнитися від російської залежності.

Представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони та безпеки і засновник 1-ї окремої десантно-штурмової роти у складі ЗСУ Валерій Сахащик звернувся до білоруських військовослужбовців і запропонував їм об'єднатися з метою повалення режиму Олександра Лукашенка. За його словами, саме зараз випав історичний шанс, щоб Білорусь стала європейською країною, що процвітає.

Заява військовослужбовця прозвучали на тлі останніх подій у Росії, де очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вступив у відкрите збройне протистояння з Міноборони РФ.

Сахащик зазначив, що проросійський шлях, яким йшла Білорусь під керівництвом Лукашенка, зайшов у глухий кут.

"Усі мислячі люди розуміли, що Російська Федерація, яка побудована на брехні, корупції та беззаконні, рано чи пізно розвалиться. Ми спостерігаємо початок активної фази цього процесу", — заявив Сахащик.

Він додав, що поки незрозуміло, як поведеться Пригожин — можливо, захопить владу і, мобілізувавши населення РФ, поведе їх на війну з Україною. А, можливо, поверне війська в бік Білорусі, щоб завоювати більше політичних бонусів.

"Ми повинні швидко вирішувати, що робити далі, тому що або ми використаємо цей історичний шанс і станемо європейською країною, що процвітає або ми втратимо все, і сама назва Республіка Білорусь залишиться тільки в книжках", — переконаний Сахащик.

Він підкреслив, що разом із земляками з-поміж військовослужбовців 38-ї бригади Бреста та інших військових частин Білорусі потрібно об'єднатися, щоб "врятувати батьківщину".

Що відомо про заколот Пригожина

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих.

"Зло, яке несе військове керівництво країни, буде зупинене. Я прошу нікого не чинити опір. Справедливість у військах буде відновлена" – сказав Пригожин.

Згодом він заявив, що близько 21:00 міністр оборони Росії Сергій Шойгу втік із Ростова, де перебував.

У відповідь Міністерство оборони Росії заявило через російські державні інформагенції, що всі повідомлення, що поширюються в соцмережах від імені Пригожина, і відеокадри про завдавання удару російськими військовими по тилових таборах угруповання ПВК "Вагнер" не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією.

Напередодні Пригожин заявив, що його найманці перетнули державний кордон Росії і тепер заходять на територію Ростова-на-Дону. За його словами, навіть якщо у Міноборони вийде ліквідувати 25 тисяч його найманців, на їхнє місце прийдуть ще 25 тисяч таких самих "вагнерівців".

"Ми воюємо тільки з професіоналами. Але якщо хтось стане на шляху, ми знищимо всіх", — заявив він.

Він сказав, що ПВК "Вагнер" збирається йти до кінця. Також Пригожин прокоментував заяву про кримінальну справу, яку порушила проти нього ФСБ. За його словами, у тих, хто такі заяви робить, немає честі.

Сьогодні, 24 червня, президент РФ Володимир Путін відреагував на події.

"Той, хто організував і готував військовий заколот, хто підняв зброю на бойових товаришів, — зрадили Росію. І відповідатимуть за це. А тих, кого намагаються втягнути в цей злочин, закликаю не робити фатальної і трагічної помилки, зробити єдино правильний вибір — припинити участь у злочинних діях", — сказав він і назвав дії Пригожина зрадою та "ударом у спину".

Путін заявив, що сам Пригожин та бойовики, які пішли проти його режиму, будуть ліквідовані.

Тим часом Пригожин заявив, що зайшов вже до Ворожену.

ЗМІ пишуть, що Пригожин готувався до повстання у Росії протягом кількох місяців.

Лідер білоруської опозиції зібрався рятувати Білорусь на тлі заколоту Пригожина

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