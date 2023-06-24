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"Історичний шанс": один із лідерів білоруської опозиції запропонував землякам разом знести режим Лукашенка

"Історичний шанс": один із лідерів білоруської опозиції запропонував землякам разом знести режим Лукашенка

Валерій Сахащик

За його словами, Білорусь має використати цей шанс та звільнитися від російської залежності.

Представник Об'єднаного перехідного кабінету Білорусі з питань оборони та безпеки і засновник 1-ї окремої десантно-штурмової роти у складі ЗСУ Валерій Сахащик звернувся до білоруських військовослужбовців і запропонував їм об'єднатися з метою повалення режиму Олександра Лукашенка. За його словами, саме зараз випав історичний шанс, щоб Білорусь стала європейською країною, що процвітає.

Заява військовослужбовця прозвучали на тлі останніх подій у Росії, де очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин вступив у відкрите збройне протистояння з Міноборони РФ.

Сахащик зазначив, що проросійський шлях, яким йшла Білорусь під керівництвом Лукашенка, зайшов у глухий кут.

"Усі мислячі люди розуміли, що Російська Федерація, яка побудована на брехні, корупції та беззаконні, рано чи пізно розвалиться. Ми спостерігаємо початок активної фази цього процесу", — заявив Сахащик.

Він додав, що поки незрозуміло, як поведеться Пригожин — можливо, захопить владу і, мобілізувавши населення РФ, поведе їх на війну з Україною. А, можливо, поверне війська в бік Білорусі, щоб завоювати більше політичних бонусів.

"Ми повинні швидко вирішувати, що робити далі, тому що або ми використаємо цей історичний шанс і станемо європейською країною, що процвітає або ми втратимо все, і сама назва Республіка Білорусь залишиться тільки в книжках", — переконаний Сахащик.

Він підкреслив, що разом із земляками з-поміж військовослужбовців 38-ї бригади Бреста та інших військових частин Білорусі потрібно об'єднатися, щоб "врятувати батьківщину".

Що відомо про заколот Пригожина

Очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин увечері 23 червня звинуватив Міністерство оборони Росії у завдаванні ударів по тилових таборах його угруповання. За словами Пригожина, серед його підлеглих багато вбитих.

"Зло, яке несе військове керівництво країни, буде зупинене. Я прошу нікого не чинити опір. Справедливість у військах буде відновлена" – сказав Пригожин.

Згодом він заявив, що близько 21:00 міністр оборони Росії Сергій Шойгу втік із Ростова, де перебував.

У відповідь Міністерство оборони Росії заявило через російські державні інформагенції, що всі повідомлення, що поширюються в соцмережах від імені Пригожина, і відеокадри про завдавання удару російськими військовими по тилових таборах угруповання ПВК "Вагнер" не відповідають дійсності і є інформаційною провокацією.

Напередодні Пригожин заявив, що його найманці перетнули державний кордон Росії і тепер заходять на територію Ростова-на-Дону. За його словами, навіть якщо у Міноборони вийде ліквідувати 25 тисяч його найманців, на їхнє місце прийдуть ще 25 тисяч таких самих "вагнерівців".

"Ми воюємо тільки з професіоналами. Але якщо хтось стане на шляху, ми знищимо всіх", — заявив він.

Він сказав, що ПВК "Вагнер" збирається йти до кінця. Також Пригожин прокоментував заяву про кримінальну справу, яку порушила проти нього ФСБ. За його словами, у тих, хто такі заяви робить, немає честі.

Сьогодні, 24 червня, президент РФ Володимир Путін відреагував на події. 

"Той, хто організував і готував військовий заколот, хто підняв зброю на бойових товаришів, — зрадили Росію. І відповідатимуть за це. А тих, кого намагаються втягнути в цей злочин, закликаю не робити фатальної і трагічної помилки, зробити єдино правильний вибір — припинити участь у злочинних діях", — сказав він і назвав дії Пригожина зрадою та "ударом у спину".

Путін заявив, що сам Пригожин та бойовики, які пішли проти його режиму, будуть ліквідовані.

Тим часом Пригожин заявив, що зайшов вже до Ворожену.

ЗМІ пишуть, що Пригожин готувався до повстання у Росії протягом кількох місяців.

Лідер білоруської опозиції зібрався рятувати Білорусь на тлі заколоту Пригожина

Лідер білоруської опозиції зібрався рятувати Білорусь на тлі заколоту Пригожина

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