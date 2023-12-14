Історичний старт переговорів про вступ України до ЄС: хто запропонував Орбану проігнорувати голосування

Сьогодні, 14 грудня, у Брюсселі було ухвалене історичне рішення про старт переговорів про вступ України до ЄС. Його вдалося ухвалити, тому що угорський премєр вирішив проігнорувати голосування, вийшовши із зали.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН.

Як стало відомо у кулуарах, це була ідея німецького канцлера Олафа Шольца. Щоб у такий спосіб Орбан, який був проти позиції європейських лідерів, зміг зберегти обличчя.

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан мав намір заблокувати рішення саміту ЄС щодо початку офіційних переговорів про вступ з Україною, наклавши вето. Втім, як зауважила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, у залі "є люди, які вміють переконувати".

Читайте також: