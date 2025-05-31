Диктатор Путін / © Associated Press

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Заява російського Міністерства оборони про те, що гелікоптер, на борту якого перебував диктатор Путін, опинився в епіцентрі атаки українських безпілотників під час візиту до Курської області, була спеціальною постановкою.

Про це повідомляє видання The Moscow Times, посилаючись на чотири джерела, наближені до Кремля.

За словами співрозмовників журналістів, цей інсценований інцидент був розіграний російськими силовиками з метою створити ефект «героїчного ризику» з боку Путіна та показати, що він нібито не боїться небезпеки, перебуваючи на передовій.

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Путін справді відвідував Курську область, яка регулярно зазнає ударів з боку українських сил, і прилетів туди на гелікоптері. Але, як стверджують джерела, його безпека була гарантована на найвищому рівні.

«Ніхто і ніколи б не допустив такої злочинної недбалості. Навіть у страшному сні», — наголосив один із чиновників у коментарі журналістам.

Сенсаційну заяву про те, що вертоліт диктатора начебто опинився «в епіцентрі відбиття масованої атаки безпілотників супротивника», поширило Міністерство оборони РФ через державний телеканал ВДТРК.

Як повідомляють два обізнані джерела, до Путіна цього разу не долучали журналістів з кремлівського пулу чи професійних телеоператорів. Зйомки під час поїздки вели інші особи, зокрема співробітники охорони.

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Раніше повідомлялося, що російська пропаганда поширила вигадку про «геройський політ» російського диктатора Путіна до Курської області під час атаки українських безпілотників.

Ми раніше інформували, що російські пропагандисти стверджують про начебто погрози з боку України на адресу сім’ї помічника президента РФ, учасника переговірної групи Володимира Мединського. Це просто чергова інформаційна кампанія ворога.