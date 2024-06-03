Історик попередив про можливість Третьої світової війни і назвав три найбільші загрози для світу

Історик Ярослав Грицак розповів, що зараз у світі є три найбільші загрози – війна Росії проти України, Палестина та Ізраїль і потенційно – можливий напад Китаю і Тайвань.

Про це він сказав в інтерв’ю LIGA.net.

Історик зауважив, що ключовим є запитання – чи ці три точки, ці загрози, зіллються в одну.

"Якщо зіллються, тоді ми маємо загрозу Третьої світової війни. Вся ця війна – це етап великих змін, які сталися у світі за останні 10-20 років. Перш за все, різке зростання населення, зокрема на Півдні, що призвело до зубожіння на Півдні. Була масова міграція на Захід, що створює величезні проблеми. Друге – це зменшення ресурсів. З'являються групи людей, які відчувають загрозу, невдоволення. Я вважаю, що результатом загрози була поява масових рухів 2010 роках. Арабська весна чи Євромайдан… У будь-якій точці світу відбувалися масові протести. І цей період революцій, з перервою на ковід (Covid-19 - ред.) переріс у десятиліття воєн", - пояснив Ярослав Грицак.

Нагадаємо, історик заявив, що світ входить у десятиліття воєн – саме зараз вирішується доля XXII століття.

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