Історія повторюється: Папа Римський порівняв війну в Україні з жахіттям Другої світової

Понтифік нагадав операцію "Рейнхард", яка призвела до знищення майже двох мільйонів людей.

Папа Франциск порівняв війну в Україні з операцією нацистської Німеччини під час Другої світової.

Про це повідомляє Vatican News.

Під час щотижневої загальної аудієнції в залі Павла VI Папа Франциск вкотре нагадав про війну в Україні та зазначив, що "сьогодні історія повторюється".

Папа Римський зауважив, що жахіття Другої світової війни сьогодні переживає наша держава. Він закликав звертати свої молитви до Матері Божої, щоб "потішила всіх, хто страждає від жорстокості війни".

Папа звернувся до присутніх польських паломників.

"У понеділок Центр католицько-єврейських відносин Люблінського католицького університету відзначив річницю операції "Рейнхард". Під час Другої світової війни це призвело до знищення майже двох мільйонів жертв, здебільшого єврейського походження. Історія повторюється. Наразі ми бачимо, що відбувається в Україні", – сказав Папа.

Операція "Рейнхард" тривала у 1942-1943 рр у таборах Белжець, Собібор та Треблінка. Тоді було вбито близько 1,7 млн євреїв та невідому кількість поляків, ромів та радянських військовополонених.

"Нехай пам'ять про цю жахливу подію пробуджує в кожному наміри і дії миру", – сказав понтифік.

Він назвав цю операцію "знищенням".

"А історія повторюється. Зараз ми бачимо, що відбувається в Україні", – наголосив він.

Нагадаємо, під час заходу з Папою Римським зустрівся мер Львова Андрій Садовий. Він передав понтифіку символічний подарунок.

Читайте також: