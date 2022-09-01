Історія триває: Макрон заявив, що буде і надалі говорити з Путіним

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він буде продовжувати дипломатичні розмови з російським диктатором Володимиром Путіним.
Зауважимо, після вторгнення Путіна до України Макрон один із небагатьох світових лідерів, який не відмовився спілкуватися з очільником Кремля і продовжує підтримувати з ним діалог.
Про це Макрон сказав 1 вересня під час зустрічі з французькими дипломатами, пише Le Figaro.
"Ми не повинні піддаватися будь-якій помилковій моралі, яка зробить нас безсилими. Робота дипломата - розмовляти з усіма, особливо з людьми, з якими ми не спілкуємося. Тому ми будемо продовжувати це робити (говорити з Путіним - ред.) у згоді з нашими союзниками", - зазначив він.
Нагадаємо, після тривало перерви 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон знову зателефонував російському диктатору Володимиру Путіну. Під час розмови політики обговорили питання щодо Запорізької АЕС та російської війни в Україні.
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