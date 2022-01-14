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"Історія однієї людини": СNN і HBO Max зняли фільм про отруєння "Новачком" Навального

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"Історія однієї людини": СNN і HBO Max зняли фільм про отруєння "Новачком" Навального

Associated Press

Стрічку покажуть на HBO Max.

Американський телеканал СNN та сервіс HBO Max зняли фільм про отруєння "Новачком" російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це сам політик повідомив на своїй сторінці в Instagram 13 січня.

У стрічці також йдеться про лікування політика у Німеччині, а також повернення до Росії - після чого його затримали і запроторили до в'язниці. 

"Цей день я планував провести красивим і ошатним: у смокінгу та з келихом шампанського на прем'єрі, але проведу  як завжди – у черевиках, тюремній робі та з кухлем чаю. Ну нічого, це робить історію ще цікавішою, а шампанське і ви за мене вип'єте", - йдеться у дописі Навального. 

За його словами, знімання фільму було в таємниці. Стрічку покажуть на HBO Max. Втім, коли - поки невідомо. "Фільм готовий, і ви точно побачите його раніше за мене. Світова прем'єра відбудеться ось-ось, а після неї ви і в кіно, сподіваюся, на цей фільм сходите", - повідомив опозиціонер.

Режисером картини, яку називають "документальним трилером" став канадський документаліст Деніел Роер. Він назвав цей фільм "історією однієї людини". "Знімання цього фільму перевернули життя. Я вдячний CNN Films і HBO Max за їхню непохитну підтримку та відданість розширенню неймовірної історії однієї людини та її боротьби з авторитарним режимом", - розповів він виданню Deadline.

Нагадаємо, Олексій Навальний повернувся до Росію з Берлін, де лікувався після отруєння "Новачком",  січні 2021-го. Його літак, який повинен був прибути в "Внуково", перенаправили в аеропорт "Шереметьєво". Там його затримали.

Згодом суд Москви ув'язнив Навального на 3,5 року. Після затримання опозиціонера в Росії почалися масові мітинги в багатьох містах країни. Під час акцій силовики жорстко затримали тисячі людей.

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