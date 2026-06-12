Історичний рекорд: у світі вперше з’явився офіційний доларовий трильйонер

Ілон Маск / © Associated Press

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Американський підприємець Ілон Маск увійшов в історію як перша людина у світі, чиї статки перевищили позначку в 1 трильйон доларів.

Про це повідомляє Reuters.

До виходу SpaceX на біржу журнал Forbes оцінював статки Маска приблизно у 780 мільярдів доларів. За цим показником він із великим відривом випереджав інших учасників рейтингу найбагатших людей планети. Найближчим до нього був співзасновник Alphabet Ларрі Пейдж, капітал якого оцінювали у близько 300 мільярдів доларів.

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Після IPO основна частина статків Маска зосередилася саме у SpaceX. Вартість його пакета акцій у компанії оцінюється приблизно у 866 мільярдів доларів. Разом із частками в Tesla та інших проєктах, серед яких Neuralink, The Boring Company, xAI і соціальна мережа X, загальний капітал бізнесмена перевищив 1,1 трильйона доларів.

У четвер, 11 червня, SpaceX залучила рекордні 75 мільярдів доларів під час первинного публічного розміщення акцій. Водночас експерти застерігають, що ринкова оцінка компанії на рівні 1,77 трильйона доларів значною мірою ґрунтується на перспективних технологіях, комерційна окупність яких може потребувати багатьох років або навіть десятиліть.

Ілон Маск залишається однією з найвпливовіших і водночас найсуперечливіших фігур сучасного бізнесу. Одні прихильники високо оцінюють його нестандартний стиль керівництва та відверту манеру спілкування, тоді як критики звинувачують підприємця в надмірній концентрації впливу, проблемах корпоративного управління та активному втручанні в політичні процеси.

Раніше повідомлялося, що Іран заявив, що розглядає всі компанії, пов’язані з американським мільярдером Ілоном Маском і його бізнесами на Близькому Сході, як законні військові цілі.

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Ми раніше інформували, що Ілон Маск назвав себе останньою лінією оборони людства проти агресивного ШІ під час виступу в суді.

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