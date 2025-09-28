Головний лот – 100 дукатів Фердинанда III, які можуть стати рекордно дорогими. / © Bild

Реклама

Унікальна золота монета, яка є однією з найбільших в історії європейської нумізматики, буде виставлена на аукціоні у Швейцарії. Цей екземпляр, вагою майже 350 грамів, належить до легендарної «Колекції Мандрівника», що була прихована від нацистів під час Другої світової війни.

Про це йдеться у матеріалі Bild.

Аукціонний дім Numismatica Ars Classica у Цюриху на початку листопада 2025 року розпочне продаж скарбів із колекції, вартість якої оцінюється у понад 100 мільйонів доларів. Ця група монет має всі шанси стати «найдорожчою групою монет, коли-небудь виставленою на торги».

Реклама

Рідкісний дукат Фото Bild / © Bild

Рідкісний дукат важить, як три плитки шоколаду

Головним лотом аукціону стане 100 дукатів із зображенням Фердинанда III Габсбурга. Цю монету, якій майже 400 років, вважають «ймовірно, найдорожчою європейською золотою монетою всіх часів».

Вага та унікальність: Монета важить цілих 348,5 грама — це найбільша золота монета, що будь-коли карбувалася в Європі. За вагою вона дорівнює приблизно трьом із половиною стандартним плиткам шоколаду.

Історія монети

Дукат був викарбуваний у 1629 році як дар молодого короля Фердинанда III німецьким князям. На той час він був ерцгерцогом Австрії та королем Угорщини, Хорватії й Богемії, а згодом став імператором Священної Римської імперії.

Монета є надзвичайно рідкісною — відомо про існування лише трьох таких примірників.

Реклама

Оціночна вартість цього золотого гіганта перевищує 2,14 млн євро.

Таємниця «Колекції Мандрівника»

Монета Фердинанда III входить до знаменитої «Колекції Мандрівника» (Traveller), що налічує понад 15 тисяч монет.

Ця колекція має унікальну історію: її анонімний збирач, якого прозвали Мандрівником, зберігав свої скарби у схованці під землею понад 50 років. Він сховав їх під час Другої світової війни, щоб запобігти їхньому вилученню нацистами.

Тепер ця історична спадщина вперше буде представлена на публічних торгах, даючи колекціонерам унікальну можливість придбати справжні нумізматичні шедеври з багатою історією.

Реклама

Нагадаємо, в Україні звичайна монета у 50 копійок може коштувати тисячі гривень. Колекціонери готові платити до 11 000 грн за рідкісний різновид монети 1992 року.