ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
101
Час на прочитання
1 хв

Історик припустив, чи буде війна між США та Китаєм

На думку історика Грицака, війна між Америкою і Китаєм є лише питанням часу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Історик й публіцист Ярослав Грицак

Історик й публіцист Ярослав Грицак

Війна між США і Китаєм є майже неминучою. Так відбувається, коли є два приблизно рівносильні центри.

Про це розповів український історик й публіцист Ярослав Грицак розповів в інтерв’ю «Українській правді».

Він пояснив, що йдеться про пастку Фукікіда.

«Коли є дві більш-менш рівносильні центри — війна неминуча. Фукікід говорив про Афіни і Спарту, про Пелопоннеську війну», — наголосив він.

Вважається, що оскільки Китай встає з колін, підіймається, то війна між Америкою і Китаєм є майже неминучою.

Нагадаємо, Трамп звинуватив Китай, Росію та КНДР у змові проти Штатів. Так, американський лідер саркастично прокоментував великий військовий парад у Китаї. Як відомо, на ньому були присутні лідер КНР Сі Цзіньпін, президент Росії Володимир Путін та диктатор з Північної Кореї Кім Чен Ин.

Трамп натякнув, що Сі у своїй промові мав би згадати про допомогу з боку США у Другій світовій війні.

«Бажаю президенту Сі та чудовому народові Китаю великого й тривалого свята. Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки», — йдеться в заяві президента США.

Дата публікації
Кількість переглядів
101
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie