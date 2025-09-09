- Дата публікації
Історик припустив, чи буде війна між США та Китаєм
На думку історика Грицака, війна між Америкою і Китаєм є лише питанням часу.
Війна між США і Китаєм є майже неминучою. Так відбувається, коли є два приблизно рівносильні центри.
Про це розповів український історик й публіцист Ярослав Грицак розповів в інтерв’ю «Українській правді».
Він пояснив, що йдеться про пастку Фукікіда.
«Коли є дві більш-менш рівносильні центри — війна неминуча. Фукікід говорив про Афіни і Спарту, про Пелопоннеську війну», — наголосив він.
Вважається, що оскільки Китай встає з колін, підіймається, то війна між Америкою і Китаєм є майже неминучою.
Нагадаємо, Трамп звинуватив Китай, Росію та КНДР у змові проти Штатів. Так, американський лідер саркастично прокоментував великий військовий парад у Китаї. Як відомо, на ньому були присутні лідер КНР Сі Цзіньпін, президент Росії Володимир Путін та диктатор з Північної Кореї Кім Чен Ин.
Трамп натякнув, що Сі у своїй промові мав би згадати про допомогу з боку США у Другій світовій війні.
«Бажаю президенту Сі та чудовому народові Китаю великого й тривалого свята. Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки», — йдеться в заяві президента США.